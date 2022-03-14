Новости общества

11:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Менделеевском районе Татарстана назначили нового главного архитектора

11:37, 14.03.2022
В Менделеевском районе Татарстана назначили нового главного архитектора
Фото: t.me/mendeleevsk_rt

В Менделеевском районе Татарстана представили нового главного архитектора. Им стал Илья Игин, сообщается в telegram-канале района.

До этого Игин был архитектором в Нижнекамске. В Менделеевском районе с 1992 года должность главного архитектора занимал Равиль Хабиров.

Фото: wikipedia.org

В начале марта бывший заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Ильмир Исхаков занял должность заместителя директора казанского СМУ-88. На своей прежней должности он курировал сферу строительства и архитектуры автограда.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также