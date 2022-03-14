В Менделеевском районе Татарстана назначили нового главного архитектора

В Менделеевском районе Татарстана представили нового главного архитектора. Им стал Илья Игин, сообщается в telegram-канале района.

До этого Игин был архитектором в Нижнекамске. В Менделеевском районе с 1992 года должность главного архитектора занимал Равиль Хабиров.

Фото: wikipedia.org

В начале марта бывший заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Ильмир Исхаков занял должность заместителя директора казанского СМУ-88. На своей прежней должности он курировал сферу строительства и архитектуры автограда.



Татьяна Леухина