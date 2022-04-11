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В Казани пожарные спасли мальчика, упавшего на крышу балкона второго этажа

08:42, 11.04.2022
В Казани пожарные спасли мальчика, упавшего на крышу балкона второго этажа
Фото: кадр видео

В Казани ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже на улице Восстания, 58. Он упал на крышу балкона второго этажа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Во время происшествия дома не было взрослых. К дому вызвали пожарных. Они эвакуировали мальчика 2013 года рождения с высоты, после чего передали медикам скорой помощи.

В конце марта в Набережных Челнах подростка госпитализировали с переломами и ушибами после того, как он упал с гаража. Прибывшие спасатели с помощью альпинистского снаряжения, трехколенной лестницы и носилок транспортировали ребенка и передали сотрудникам скорой помощи.

Маргарита Головатенко
Происшествия Татарстан

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