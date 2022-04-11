В Азнакаевском районе Татарстана подтопило низководный мост

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану (архив)

В Азнакаевском районе Татарстана за сутки подтопило низководный мост у села Тумутук, высота перелива составила 5 см, за сутки — 10 см, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



В регионе кроме моста у села Тумутук подтоплены еще четыре низководных моста в трех муниципальных районах:

в Буинском муниципальном районе у н.п. Кият на реке Свияге (высота перелива 220 см, за сутки +110 см) и у н.п. Черки-Кильдуразы на реке Свияге (высота перелива 230 см, за сутки +130 см).

в Нурлатском муниципальном районе у н.п. Урняк на реке Большой Черемшан (высота перелива 180 см, за сутки 0 см).

в Новошешминском муниципальном районе у села Слобода Архангельская (высота перелива 70 см, за сутки +40).

Президент Татарстана Рустам Минниханов недавно поручил главам районов совместно с Минтрансом РТ и МЧС держать паводковую ситуацию в республике на постоянном контроле:

— Надо реагировать быстро. Важно обеспечить безопасность граждан в период паводка, усилить разъяснительную работу с населением, обеспечить все необходимое для работы, — сказал он.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану (архив)

Два низководных моста вблизи сел Кият и Черки-Кильдуразы Буинского района оказались подтоплены из-за обильного таяния снега. В населенном пункте проживают 759 человек. Объездной путь осуществляется по маршруту Кият — Тоншерма — Буинск. Подтопление села не прогнозируется, водоснабжение производится в обычном режиме.

Маргарита Головатенко