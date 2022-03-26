Бастрыкин поручил провести проверку после осквернения памятника Ушакову в Греции

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после осквернения памятника русскому адмиралу Федору Ушакову в Греции. Об этом сообщает «РИА Новости».

По имеющейся информации, сегодня вандалы осквернили памятник русскому адмиралу Федору Ушакову на греческом острове Керкира, испачкав его красной краской. Фотографию этого разместило в соцсетях посольство России в Греции. Оно направило в греческий МИД ноту в связи со случившимся, потребовав расследования и наказания виновных.

Бастрыкин поручил центральному аппарату СК запросить всю необходимую информацию в МИД России. Отмечается, что в соответствии с его поручением следствием будет дана правовая оценка указанным действиям.

Фото: sledcom.ru

Накануне Бастрыкин сообщил, что Следком готовит запросы в семь стран, в которых произошли нападения на посольства и консульства России. По его словам, на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине начались нападения на российские загранучреждения в европейских странах — Нидерландах, Ирландии, Чехии, Литве, Польше, Франции, Эстонии.

Дарья Акимова