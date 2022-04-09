Губернатор Старовойт: со стороны Украины обстреляли погранпост в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что сегодня вечером со стороны Украины обстреляли из минометов пограничный пост вблизи населенного пункта Елизаветовка Глушковского района. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Старовойта, пострадавших и разрушений нет. Он отметил, что ответным огнем российских пограничников и вооруженных сил огневая точка была подавлена.

Также губернатор добавил, что держит постоянную связь с военными. Он попросил жителей сохранять спокойствие, так как ситуация в приграничных районах под контролем.

5 апреля в Суджанском районе Курской области обстреляли позиции российских пограничников. Жертв и разрушений также не было.

29 марта пропускной пункт в поселке Теткино на российско-украинской границе в Курской области был обстрелян со стороны Украины. Обошлось без потерь и разрушений, как сообщил губернатор региона.

Дарья Акимова