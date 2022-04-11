КАМАЗ нарастил объемы рынка на 15% в марте

В марте этого года КАМАЗ нарастил объемы производства на российском рынке на 15% — до 3 335 единиц. В результате доля челнинского автогиганта практически достигла 45%, сообщает «Автостат».



В целом в 2022 году рынок грузовиков продемонстрировал падение в связи с начавшейся в конце февраля военной спецоперации на Украине. В марте нынешнего года объем российского рынка новых грузовых автомобилей составил 7,5 тыс. единиц, что на 8% меньше, чем за тот же месяц 2021-го.

У других участников рынка показатели значительно меньше. Так, входящие в тройку лидеров отечественные ГАЗ (622 шт.; -20%) и «Урал» (609 шт.; +28%), имеют более чем пятикратное отставание от КАМАЗа. В топ-5 попали белорусский бренд MAZ (485 шт.; -7%) и китайский Shacman/Shaanxi (273 шт.; рост в 6,8 раза).

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что КАМАЗ с апреля станет предлагать дилерам грузовики с двигателями экологического класса «Евро-2». Уточняется, что такое решение носит временный характер. В мае производитель должен перейти на российский аналог топливной аппаратуры Bosch от Алтайского завода прецизионных изделий. До этого грузовики класса «Евро-5» будут выпускать за счет запасов.

Маргарита Головатенко