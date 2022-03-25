КАМАЗ с апреля предложит дилерам грузовики класса «Евро-2»

Фото: Тимур Рахматуллин

КАМАЗ с апреля этого года начнет предлагать дилерам грузовики с двигателями экологического класса «Евро-2». Согласно нормативам, их невозможно поставить на учет в России из-за слишком большого количества выбросов, сообщают «Ведомости».



Компания в последние годы производила такие грузовики либо в качестве «автомобилей двойного назначения», либо для экспорта. Такие КАМАЗы поставляли в страны Африки и Латинской Америки — экологические требования там ниже, чем в России. При объеме выпуска 44 136 автомобилей на них пришлось 1—1,5 тысячи единиц.

Российским дилерам планируется предлагать седельные тягачи и бортовые автомобили с восьмицилиндровыми дизельными двигателями мощностью 240—360 лошадиных сил в исполнении «Евро-2».

Уточняется, что такое решение носит временный характер. В мае производитель должен перейти на российский аналог топливной аппаратуры Bosch от Алтайского завода прецизионных изделий. До этого грузовики класса «Евро-5» будут выпускать за счет запасов.

Согласно информации источника издания, решение о регистрации в России автомобилей класса «Евро-2» утвердят на этой неделе.

Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что региону «нужно сделать все для того, чтобы предприятие смогло продолжить работу в новых условиях и выполнить ранее намеченные планы», для чего необходимо «обеспечить бесперебойную работу всех ключевых стратегически значимых предприятий».



По итогам 2021 года КАМАЗ выпустил порядка 44 тысяч грузовых автомобилей. Доля предприятия на российском рынке тяжелых грузовиков составила 44%.

Маргарита Головатенко