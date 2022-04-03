В Пакистане распустили Национальное собрание, а кабмин ушел в отставку

Президент Пакистана Ариф Алви распустил Национальное собрание (нижнюю палату парламента, — прим. ред.). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пакистанские СМИ.

Таким образом он принял предложение премьер-министра Имрана Хана. До этого оппозиция инициировала попытку объявить вотум недоверия главе кабмина, обвиняя его в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции. Новые парламентские выборы могут пройти в Пакистане в течение 90 дней.

Фото: flickr.com

Что касается кабмина, то он тоже распущен. Хан продолжит исполнять свои обязанности. Он является премьером Пакистана с 2018 года.