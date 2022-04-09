Москалькова заявила о возвращении в Россию с Украины 32 дальнобойщиков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в результате обмена возвращены 32 российских водителя-дальнобойщика, удерживаемых на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

По ее словам, обмен дальнобойщиками произошел при участии института Уполномоченного по правам человека в России. Домой вернулись 32 российских водителя и 20 украинских, а также ряд граждан Белоруссии.

В начале апреля Москалькова сообщала, что получила больше 100 обращений от родственников российских дальнобойщиков, удерживаемых на Украине.

Сегодня днем Москалькова заявила об освобождении 14 российских моряков с гражданского судна «Азов Конкорд». По ее словам, ВСУ удерживали экипаж судна в порту Мариуполя с 24 февраля. У моряков отобрали средства связи и документы. Также были сложности с питанием и наличием предметов первой необходимости. Выход в море был заминирован.

Дарья Акимова