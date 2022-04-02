В Татарстане продолжают снижаться объемы продаж продуктов длительного хранения

В Татарстане объемы розничных продаж продуктов длительного хранения продолжают снижаться. Об этом сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на совещании в Доме правительства РТ.

На этой недели были выявлены отдельные случаи перепродажи сахара. Материалы уже направили в органы внутренних дел для проверки.

Фото: Антон Журавлев (архив)

Сейчас для обеспечения татарстанцев необходимой продукцией проводятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки, сообщает пресс-служба президента РТ.

В конце марта казанские ретейлеры рассказали о снижении спроса на сыпучие продукты, в числе которых сахар.



На этой неделе Татарстанстат сообщил о подорожании продуктов, входящих в так называемый борщевой набор. Выросли в цене лук, картофель, капуста, свекла и морковь.

Татьяна Леухина