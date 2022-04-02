В Татарстане продолжают снижаться объемы продаж продуктов длительного хранения
В Татарстане объемы розничных продаж продуктов длительного хранения продолжают снижаться. Об этом сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на совещании в Доме правительства РТ.
На этой недели были выявлены отдельные случаи перепродажи сахара. Материалы уже направили в органы внутренних дел для проверки.
Сейчас для обеспечения татарстанцев необходимой продукцией проводятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки, сообщает пресс-служба президента РТ.
В конце марта казанские ретейлеры рассказали о снижении спроса на сыпучие продукты, в числе которых сахар.
На этой неделе Татарстанстат сообщил о подорожании продуктов, входящих в так называемый борщевой набор. Выросли в цене лук, картофель, капуста, свекла и морковь.
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