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Посол России в США Антонов: «Мы никогда не потерпим убийства мирных граждан»

17:32, 09.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Посол России в США Антонов: «Мы никогда не потерпим убийства мирных граждан»
Фото: mid.ru

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что РФ не потерпит убийства мирных граждан на Украине, пыток и убийств российских солдат.

— Есть очевидная потребность в том, чтобы США и их союзники призвали Украину соблюдать международное гуманитарное право, — цитирует его «РИА Новости».

Антонов, как пишет ТАСС, призвал перестать распространять недостоверную информацию о российской спецоперации и привел в пример ситуацию в Буче.

— Постановочные сцены, искажающие правду, неприемлемы, — заявил он.

Недавно Антонов говорил, что действия западных стран, в том числе поставки оружия Киеву на фоне специальной операции на Украине, могут привести к прямому военному противостоянию России и США. По его словам, западные государства участвуют в этих событиях, «провоцируя дальнейшее кровопролитие». Он отметил, что «смерть минских договоренностей» — результат «националистического безумия и реваншистских настроений киевского режима», который выбрал путь быстрой милитаризации.

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