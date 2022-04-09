Посол России Антонов заявил, что Запад провоцирует кровопролитие поставками оружия на Украину

Действия западных стран, в том числе поставки оружия Киеву на фоне специальной операции на Украине, могут привести к прямому военному противостоянию России и США, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.



По его словам, западные государства участвуют в этих событиях, «провоцируя дальнейшее кровопролитие». Он отметил, что «смерть минских договоренностей» — результат «националистического безумия и реваншистских настроений киевского режима», который выбрал путь быстрой милитаризации.

Посол назвал провокационными переполнение Украины вооружением странами НАТО и заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах приобретения ядерного оружия.

«Мы предупреждаем, что такие действия опасны и провокационны, поскольку они направлены против нашего государства», — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе сообщалось, что по всей Европе продолжаются акции протеста из-за роста цен, вызванного антироссийскими санкциями, которые ввели в связи со специальной военной операцией России на Украине, а также из-за вовлечения стран в ход этой спецоперации на стороне Киева. Самые яркие события за последние дни — в обзоре «Реального времени».

Маргарита Головатенко