Силуанов: санкции подталкивают БРИКС к использованию национальных валют

Страны БРИКС на фоне санкций ускорят работу по ряду направлений, связанных с финансами. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов во время первой встречи министров финансов и управляющих ЦБ группы стран.



— Это подталкивает нас к необходимости ускорить работу по следующим направлениям: использованию национальных валют по экспортно-импортным операциям, интеграции платежных систем и карт, собственной системе обмена финансовыми сообщениями и созданию независимого рейтингового агентства БРИКС, — цитирует его ТАСС

Он отметил, что нынешний кризис является рукотворным и у БРИКС есть все, чтобы смягчить его последствия для экономик своих стран.

— Нынешний кризис — рукотворный, и у стран БРИКС есть все необходимые инструменты для того, чтобы смягчить его последствия для своих экономик и мировой экономики в целом, — добавил министр.

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что именно эти страны будут одним из костяков нового формирующегося миропорядка.