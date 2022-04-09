Путин обсудил с премьер-министром Армении его предстоящий визит в Россию

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе подготовку к визиту Пашиняна в Россию.

Также премьер-министр Армении проинформировал коллегу о переговорах в Брюсселе, которые состоялись в среду, 6 апреля, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны затронули тему выработки мирного договора между Арменией и Азербайджаном, сообщается на сайте Кремля.

Фото: kremlin.ru

Путин и Пашинян подтвердили важность последовательной реализации основополагающих трех­сторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России по Нагорному Карабаху, в том числе создание комиссии по делимитации армяно-азербайд­жанской границы и запуск проектов по восстанов­лению экономи­ческих и транспортных связей.

Недавно стало известно, что Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха. По данным Минобороны России, ими был выставлен наблюдательный пост.

Диана Жиленкова