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Военные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе

20:00, 26.03.2022
Военные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе
Фото: wikipedia.org

В минобороны России заявили, что Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что ими был выставлен наблюдательный пост. Помимо этого, с 24 по 25 марта ВС Азербайджана нанесли четыре удара БПЛА «Bayraktar-TB 2» по подразделениям Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух.

Ранее сегодня стало известно, что в непризнанной Нагорно-Карабахской республике было введено военное положение.

В конце ноября 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что механизмы демаркации границы между Арменией и Азербайджаном появятся до конца года. До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились на установление прямого контакта на уровне глав Минобороны для предотвращения инцидентов на границе.

Дарья Акимова
Общество

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