В Татарстане план строительства жилья выполнен на 29%

План строительства жилья на 2022 год в Татарстане выполнен на 29% — в республике построили 797 тыс. кв. м. жилья, сообщил на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.



Он доложил, что из возведенных 797 тыс. кв. м. жилья по вводу лидирует индивидуальное жилищное строительство. На него приходится более половины от всего объема. Сейчас готовы 4 243 дома, что составляет 34% от плана. Годовой план в индивидуальном жилищном строительстве — 12 454 дома.

Годовые показатели по вводу социальной ипотеки выполнены почти на 49%. Сейчас сданы уже 73 тыс. кв. метров. В части коммерческого строительства сданы 39 многоквартирных домов площадью 151 тыс. кв. м. — план выполнен на 16%.

Фото: realnoevremya.ru

По состоянию на 12 марта в Татарстане было построено 710 тыс. кв. м. жилья. (26% от плана). Айзатуллин сообщал, что темпы строительства в этом году опережают прошлогодние показатели на 16%.

Маргарита Головатенко