В Татарстане заключили договоры на капремонт 135 многоквартирных домов из заявленных 760

Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в Татарстане заключили договоры на капремонт 135 многоквартирных жилых домов, всего в этом году работы планируют провести на 760 объектах. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

По его словам, также уже начаты работы на двух объектах культурного назначения. Ремонт продолжается и в двух оздоровительных лагерях. Капремонт центров психолого-педагогической помощи выполнен на 11%.

Фото: Илья Репин

На 15% выполнены работы по программе капремонта муниципальных архивов. В стационарных организациях социального обслуживания план выполнен на 23%. В стационарных объектах здравоохранения работы выполнены на 41%, передает пресс-служба президента республики.

Напомним, в этом году в Татарстане планируют капитально отремонтировать многоквартирные дома общей площадью более 4,7 млн «квадратов». На эти цели решили выделить 6,4 млрд рублей.

Диана Жиленкова