Казанец претендует на пост главного судьи Башкирии

Сегодня в Москве Высшая квалифколлегия судей РФ должна определиться, кого рекомендовать на должность будущего председателя Верховного суда Башкортостана. Среди четырех претендентов — бывший глава Авиастроительного суда Казани, ныне председатель состава Шестого кассационного суда общей юрисдикции Раиль Шайдуллин. Источники «Реального времени» прогнозировали его выдвижение больше месяца назад.



Соперниками выходца из Казани являются трое его коллег из Уфы:

и.о. председателя Верховного суда республики Башкирия — зампред Иван Семенов;

председатель состава Второго кассационного суда общей юрисдикции (Москва), экс-судья Верховного суда РБ Сергей Крылов;

председатель Кировского райсуда Уфы Роберт Усманов.

Последние три года татарстанский кандидат трудится в Самаре — по месту дислокации Шестого КСОЮ, который оценивает законность решений по гражданским делам федеральных судов девяти регионов, включая Татарстан, Башкирию и Оренбургскую область.

Раилю Шайдуллину — 45. Родом из Буинска. Закончил юрфак Казанского университета, работал юристом ГУП «Казанское авиапредприятие», затем помощником прокурора Лаишевского района, а также — старшим следователем отдела по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры РТ, в 2004-м расстался с мундиром ради мантии. Судил в Лаишево, Верховном суде РТ, в 2012-м был назначен зампредом Набережночелнинского горсуда, а еще через два года получил председательское кресло в Авиастроительном суде Казани, а оттуда в 2019-го пошел на взлет в кассацию.

Вакансия главного судьи Башкирии открылась на фоне трагедии — в ноябре 2021-го от осложнений после коронавирусной инфекции скончалась председатель Верховного суда РБ Земфира Латыпова. В 2018-м она была единственным кандидатом на этот пост.