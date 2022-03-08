S&P понизило кредитные рейтинги крупнейших российских компаний

Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитные рейтинги более 50 крупнейших российских компаний в сфере ТЭК, строительства и связи в местной и иностранной валюте, сообщает ТАСС.



Так, рейтинги ряда крупнейших компаний РФ понижены до «C» и «CCC-» с негативным прогнозом. Изменения затронули такие компании, как «Газпром», «Роснефть», «Алросу» и X5 Group.

В S&P объяснили, что это связано со снижением рейтингов России до «CCC-».

S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «ВВ+» до «CCC-» в начале марта. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также понизился с «BBB-» до «ССС-». Обе оценки помещены в список CreditWatch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом.

Рейтинги «CCC+», «CCC» и «CCC-» означают, что у страны есть трудности с платежеспособностью. А возможность выплаты долгов зависит от благоприятной экономической конъюнктуры.

Маргарита Головатенко