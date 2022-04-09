NHK: японская компания Kyushu Electric Power откажется от угля из России

Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power откажется от закупок российского угля в этом году, решение принято из-за ужесточения санкций против России в связи с военной операцией на Украине, сообщил телеканал NHK.



Компания закупала в России около 7% угля от общего объема, нужного для работы ее тепловых электростанций. Сейчас Kyushu Electric Power нашла альтернативных поставщиков, влияния на энергопотребление не будет, сообщает ТАСС.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на этой неделе заявлял о намерениях страны постепенно снижать импорт угля из России, вплоть до его дальнейшего запрета. Таким образом, Япония хочет сократить зависимость от энергоресурсов из России. В 2021 году на Россию пришлось около 11% всего закупаемого Японией за границей угля.

8 апреля Япония ввела новый пакет санкций против России. Новые меры предусматривают как раз постепенное снижение импорта угля, а еще введение запрета на импорт российского оборудования, древесины и водки.

Маргарита Головатенко