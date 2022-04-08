В Госсовете Татарстана обсудили новый статус спортшкол — видео

Сегодня Комитет Госсовета по социальной политике провел круглый стол «О реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года», на нем обсуждался закон, направленный на формирование системы спортивной подготовки в России, который вступит в силу с 1 января 2023 года. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Согласно ему, спортшколы получат статус образовательных учреждений. Не будет разделения между тренерами и тренерами-преподавателями. Все получат статус педагогических работников. Учреждения, которые занимаются спортивной подготовкой, должны иметь образовательные лицензии.

Замминистра образования и науки РТ Рамис Музипов рассказал, что с 1 сентября 2023 года для спортивных школ предусмотрели временную лицензию с минимальными условиями.

В прошлом году в Татарстане на развитие спортивных школ выделили 46 млн рублей по федеральному проекту «Спорт — норма жизни». На эти средства образовательные учреждения обновили автобусный парк и спортивную инфраструктуру.

Татьяна Леухина