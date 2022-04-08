Татарстан попал в список регионов с самыми высокими ценами на жилье

Минстрой России утвердил официальную стоимость жилья на второй квартал. Татарстан вошел в число регионов с самыми высокими ценами — 101 776 рублей за «квадрат».

В Москве стоимость квадратного метра жилья составила 156 513 рублей, в Санкт-Петербурге — 162 963 рубля, в Подмосковье — 111 181 рубля за кв.м.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самое дешевое жилье — в Ингушетии (44 575 рублей за «квадрат»), Курганской области (45 629 рублей) и Северной Осетии (45 713 рублей). В 46-47 тысяч рублей оценивается квадратный метр в Брянской, Тамбовской областях, Калмыкии и Кабардино-Балкарии, передает «Российская газета».



На прошлой неделе сообщалось, что за первый квартал 2022 года в Казани вторичное жилье поднялось в цене на 12%. Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в столице Татарстана по итогам квартала составила 123 137 рублей.



Исследование, проведенное в конце марта, показало, что в Казани средняя цена одного «квадрата» жилья на вторичном рынке возросла на 3,8%, а по сравнению с тем же месяцем прошлого года — на 37,1%.



Татьяна Леухина