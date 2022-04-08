Центробанк разрешит банкам продавать наличную валюту россиянам с 18 апреля

Центробанк с 18 апреля возобновит возможность для банков продавать наличную валюту россиянам, но только поступившую в кассы банков с 9 апреля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Также россияне с 11 апреля смогут получить с открытых до 9 марта вкладов наличные евро.



Уже со следующего понедельника Банк России отменит комиссию в 12% за биржевые сделки с долларами и евро.



Фото: flickr.com

1 апреля регулятор смягчил ограничения на денежные переводы за рубеж для физлиц. В течение календарного месяца гражданин имеет право провести за пределы России со своего счета на свой счет за границей или другому лицу за рубеж не более $10 тысяч или эквивалент в другой валюте.



Татьяна Леухина