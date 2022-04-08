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ЦБ с 11 апреля отменит комиссию в 12% за покупку валюты на бирже

21:59, 08.04.2022
ЦБ с 11 апреля отменит комиссию в 12% за покупку валюты на бирже

Банк России с 11 апреля отменит комиссию в 12% за биржевые сделки с долларами и евро. Об этом сообщается в telegram-канале Альфа-банка.

«С 11 апреля не надо платить обязательные 12% за биржевые сделки с долларами и евро», — говорится в сообщении кредитной организации.

Фото: pixabay.com

ЦБ с 4 марта ввел биржевую комиссию в 12% при покупке долларов, евро и фунтов для российских компаний с прямым доступом к валютному рынку Мосбиржи.

1 апреля Банк России смягчил ограничения на денежные переводы за рубеж для физлиц. В течение календарного месяца гражданин имеет право провести за пределы России со своего счета на свой счет за границей или другому лицу за рубеж не более $10 тысяч или эквивалент в другой валюте.

Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансыБанки

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