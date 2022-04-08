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Евросоюз ввел блокирующие санкции против «Открытия», «Новикомбанка» и «Совкомбанка»

22:36, 08.04.2022
Евросоюз ввел блокирующие санкции против «Открытия», «Новикомбанка» и «Совкомбанка»
Фото: pixabay.com

Евросоюз ввел блокирующие санкции против банка «ФК Открытие», «Новикомбанка» и «Совкомбанка». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на официальный журнал ЕС.

ЕС заморозил активы эти кредитных организации и еще 14 промышленных и транспортных компаний, среди которых: концерн «Калашников», Государственная транспортная лизинговая компания, Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», Объединенная двигательная корпорация.

Фото: pixabay.com

Сегодня представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз уже заморозил активы российских граждан на сумму в €30 млрд. Работа по заморозке будет продолжаться. Также в четверг в санкционный список США внесли восемь членов совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), а также 28 ее дочерних предприятий. По данным американского Минфина, ОСК разрабатывает и строит большинство российских кораблей, многие из которых, вероятно, применяются в спецоперации на Украине. В среду США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и «Альфа-банка».

    Татьяна Леухина
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