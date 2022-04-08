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Мария Минаева из Татарстана заняла 2-е место на чемпионате России по спортивной гимнастике

19:59, 08.04.2022
Мария Минаева из Татарстана заняла 2-е место на чемпионате России по спортивной гимнастике
Фото: скриншот / youtube.com

Уроженка Зеленодольска Мария Минаева заняла 2-е место на чемпионате России по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье. Соревнования проходят в Казани.

1-е место — у Виктории Листуновой, 3-е — у Владиславы Уразовой.

Чемпионат в Казани завершится 17 апреля.

Ранее «Реальное время» побывало на открытой тренировке участниц чемпионата. Детали — в репортаже интернет-газеты.

Спорт Татарстан

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