Мария Минаева из Татарстана заняла 2-е место на чемпионате России по спортивной гимнастике
Уроженка Зеленодольска Мария Минаева заняла 2-е место на чемпионате России по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье. Соревнования проходят в Казани.
1-е место — у Виктории Листуновой, 3-е — у Владиславы Уразовой.
Чемпионат в Казани завершится 17 апреля.
Ранее «Реальное время» побывало на открытой тренировке участниц чемпионата. Детали — в репортаже интернет-газеты.Спорт Татарстан
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