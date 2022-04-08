В Казани задержали иностранца, подозреваемого в причастности к сбыту наркотиков

Фото: Максим Платонов

В Казани полицейские при патрулировании Кировского района задержали 20-летнего гражданина ближнего зарубежья, подозреваемого в причастности к незаконному сбыту наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.

Во время личного досмотра у задержанного в кармане куртки обнаружили 70 свертков с неизвестным веществом. Их отправили на экспертизу. Она показала, что это — синтетическое наркотическое вещество мефедрон. Его масса составила 252,1 грамма.

Задержанный признал свою вину и сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Молодого человека заключили под стражу.

Фото: realnoevremya.ru

На днях в Казани задержали москвича, подозреваемого в причастности к сбыту наркотиков. Во время личного досмотра в присутствии понятых у задержанного в кармане куртки обнаружили 15 свертков с неизвестным веществом. Им оказался мефедрон.



Дарья Акимова