Истребитель МиГ-31 упал в Ленинградской области

В Ленинградской области потерпел аварию истребитель МиГ-31. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

По имеющимся данным, это произошло во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Экипаж катапультировался. На место происшествия направили три вертолета Ми-8 поисково-спасательной службы.

По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. Отмечается, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

В конце декабря прошлого года в Удмуртии потерпел крушение вертолет Ми-2. На борту находились два человека — пилот Дамир Гафуров и сотрудник АО «Транснефть — Прикамье», бортоператор Удмуртского РНУ Илья Хромов. Их поиски велись почти десять часов. Когда экипаж обнаружили, выяснилось, что Гафуров скончался, Хромова отправили в больницу. Позднее он тоже ушел из жизни.



Дарья Акимова