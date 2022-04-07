В Кремле заявили, что Россия понесла значительные потери в ходе военной операции на Украине
Россия понесла значительные потери в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас, — передает ТАСС его слова.
25 марта Минобороны России отчиталось о 1 351 погибшем во время спецоперации на Украине. Ранения получили 3 825 российских военнослужащих.
«Реальное время» продолжает следить за ходом специальной военной операции на Украине, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Вся актуальная и проверенная информация — в сюжете интернет-газеты.
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