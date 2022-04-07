Новости общества

20:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Кремле заявили, что Россия понесла значительные потери в ходе военной операции на Украине

19:52, 07.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
В Кремле заявили, что Россия понесла значительные потери в ходе военной операции на Украине
Фото: mil.ru

Россия понесла значительные потери в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас, — передает ТАСС его слова.

Фото: kremlin.ru

25 марта Минобороны России отчиталось о 1 351 погибшем во время спецоперации на Украине. Ранения получили 3 825 российских военнослужащих.

«Реальное время» продолжает следить за ходом специальной военной операции на Украине, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Вся актуальная и проверенная информация — в сюжете интернет-газеты.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:11
    Огромная трагедия, что у нашего Президента такой пресс секретарь Да и что можно ожидать от него, когда в патриотах страны у него числится Ургант.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также