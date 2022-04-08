Завтра в Татарстане ожидается туман

В Татарстане в субботу, 9 апреля, ожидается ухудшение погоды. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, завтра ночью и утром в Татарстане, в том числе и в Казани, ожидается туман.

Фото: pxhere.com

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в выходные дни, 9—10 апреля, сохранится теплая погода, местами ожидается небольшой дождь. Ночью ожидается 0... +5 градусов, днем в субботу потеплеет до +6... +11 градусов. А в воскресенье температуры воздуха повысятся до +9... +14 градусов.

Максим Кокунин