Президент РТ согласовал новые сроки проведения нефтегазохимического форума — 2022

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

«Татарстанский нефтегазохимический форум: ESG-трансформация» в будущем году вновь пройдет в начале сентября, но время проведения сократится до двух дней — с 31 августа по 1 сентября включительно. Об этом сегодня стало известно на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

Министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов предложил для обсуждения два варианта сроков проведения: традиционный, с открытием в начале сентября, и новый — с переносом на ноябрь 2022 года. Наиболее предпочтительным он назвал второй вариант, который даст возможность «разойтись» по датам с международными событиями — «Восточным экономическим форумом», «Тюменским нефтяным форумом», а также российским «Россия — спортивная держава». При обсуждении даты президент РТ поинтересовался мнением председателя правления, генерального директора ООО «СИБУР» Михаила Карисалова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В итоге участники краткой дискуссии сошлись в том, чтобы провести форум сразу после Дня республики, 30 августа, — с 31 августа по 1 сентября.

В этом году форум начал работу 31 августа. В нем впервые принимал участие заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин.

Луиза Игнатьева