Известный челнинский тренер Алмас Загрутдинов погиб в ДТП на трассе Альметьевск — Нурлат

Фото: Максим Платонов

Известный тренер-преподаватель челнинской спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» Алмас Загрутдинов погиб в ДТП, произошедшем накануне на трассе Альметьевск — Нурлат.

— Он был человеком, полностью погруженным в свою работу, в воспитание спортсменов, — сообщили в мэрии Набережных Челнов.

Автомобиль Lada, за рулем которого находился Загрутдинов, столкнулся лоб в лоб с «Газелью». Помимо тренера, в салоне машины также находился 17-летний спортсмен. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу, передают «Челны-ТВ».

В марте в Чистопольском районе Татарстана после столкновения грузовика с легковушкой погибли шесть человек. Еще один пострадавший позднее скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Диана Жиленкова