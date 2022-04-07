Эксперт считает, что биолаборатории США на Украине могли стать источником COVID-19

В биологических лабораториях США на территории Украины в течение нескольких лет проводились исследования с разными патогенами, в том числе, возможно, и с новым коронавирусом. Об этом заявил заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

По его словам, такие работы проводились как минимум 20 лет.

— Может быть, нулевого пациента надо искать на территории Украины? Именно там был нулевой пациент, от которого началась новая коронавирусная инфекция? — приводит его слова агентство «Синьхуа».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минобороны России ранее делало ряд заявлений о том, что в биолабораториях Украины проводились эксперименты, в том числе с образцами коронавируса. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что в созданных и финансируемых США биолабораториях на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей.

В марте Китай требовал от США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отмечал, что военно-биологическая деятельность на Украине вызывает озабоченность у мирового сообщества.