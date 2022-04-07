В Татарстане от коронавируса провакцинировали 2 505 390 человек

В Татарстане от коронавируса привились 2 505 390 человек, сообщили в региональном Минздраве.



Суточный прирост получивших вакцину составил 515 человек, вторую дозу препарата от COVID-19 получили 287 084 человека.

В республиканском Минздраве недавно сообщали, что вакцинация детского населения от коронавируса в Татарстане составляет 66% от поступившей вакцины. Сейчас в Татарстане продолжают функционировать 195 пунктов вакцинации с учетом вакцинации детского населения.

Фото: realnoevremya.ru

4 апреля сообщалось, что повторную вакцинацию против COVID-19 в Татарстане прошли 285 349 человек. Всего по состоянию на 4 апреля прививку против коронавируса сделали 2 502 669 жителей республики. Из них 1 926 025 человек завершили курс вакцинации, то есть получили вторую прививку.

Маргарита Головатенко