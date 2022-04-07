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Хуснуллин назвал условие для введения льготной ипотеки на вторичном рынке

16:42, 07.04.2022
Хуснуллин назвал условие для введения льготной ипотеки на вторичном рынке
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал условие для введения льготной ипотеки на вторичном рынке.

По его словам, такой вариант возможен, если будет недостаточно мер по первичному жилью, сообщает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

В конце марта премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке с 7% до 12%. Неделей ранее с такой инициативой выступил Хуснуллин.

По итогам 2021 года в России выдали 1,9 млн ипотечных кредитов на общую сумму 5,7 триллиона рублей. Льготная ипотека в стране побила почти все рекорды.

Диана Жиленкова
Недвижимость

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