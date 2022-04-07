Мишустин рассказал, что льготная ипотека в России побила почти все рекорды
Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что ипотека — важнейший драйвер всей экономики. Об этом он сообщил, выступая с отчетом правительства в Государственной думе.
Мишустин отметил, что льготная ипотека в России побила почти все рекорды. В 2021 году выдали 1,9 млн ипотечных кредитов на общую сумму 5,7 триллиона рублей.
— Непросто нам сейчас, поверьте, при такой ключевой ставке, не просто это было. Но мы решили с Маратом Шакирзяновичем [Хуснуллиным], Антоном Германовичем [Силуановым], что мы сельскую, дальневосточную, молодежную ипотеку оставляем на таких же условиях и для всех, кто брал, кстати, ипотеку под 7%, процент не поднимаем, — рассказал Мишустин.
Что касается условий льготной ипотеки на новостройки, то сейчас она составляет 12%, а ключевая ставка Центробанка России — 20%, напомнил премьер-министр.
— Есть возможности при снижении ключевой ставки снижать ставки ипотеки, — заверил Мишустин.
Напомним, максимальную ставку по льготной ипотеке увеличили с 7% до 12%. Поднять ее предложил вице-премьер Марат Хуснуллин 23 марта. При этом семейную ипотеку под 6% для семей с детьми, сельскую ипотеку под 3% и дальневосточную ипотеку предлагалось оставить на прежних условиях.
Президент России Владимир Путин поддержал идею Хуснуллина. «Давайте сделаем это, согласен», — заявил он, добавив, что 12% — это почти в два раза ниже рыночной ставки.
— Что важно: при предыдущей ключевой ставке 9,5% ставка льготной ипотеки составляла 7%. Сейчас в условиях повышения ставки ЦБ до 20% ставка льготной ипотеки — 12%, то есть мы даже расширяем поддержку ипотечного кредитования, чтобы поддержать граждан, желающих приобрести новое жилье, — объяснял Хуснуллин.
Также увеличиваются лимиты программы. Сумма кредита в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличивается в четыре раза — с 3 до 12 миллионов рублей, а в остальных регионах в два раза — с 3 до 6 миллионов.
За сохранение льготной ипотечной программы неоднократно высказывался президент Татарстана Рустам Минниханов. Он предлагал распространить ее на индивидуальное жилье. По его мнению, это помогло бы сдержать рост цен на первичном рынке.
комментарии