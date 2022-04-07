Мишустин рассказал, что льготная ипотека в России побила почти все рекорды

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что ипотека — важнейший драйвер всей экономики. Об этом он сообщил, выступая с отчетом правительства в Государственной думе.

Мишустин отметил, что льготная ипотека в России побила почти все рекорды. В 2021 году выдали 1,9 млн ипотечных кредитов на общую сумму 5,7 триллиона рублей.

— Непросто нам сейчас, поверьте, при такой ключевой ставке, не просто это было. Но мы решили с Маратом Шакирзяновичем [Хуснуллиным], Антоном Германовичем [Силуановым], что мы сельскую, дальневосточную, молодежную ипотеку оставляем на таких же условиях и для всех, кто брал, кстати, ипотеку под 7%, процент не поднимаем, — рассказал Мишустин.

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Что касается условий льготной ипотеки на новостройки, то сейчас она составляет 12%, а ключевая ставка Центробанка России — 20%, напомнил премьер-министр.

— Есть возможности при снижении ключевой ставки снижать ставки ипотеки, — заверил Мишустин.

Напомним, максимальную ставку по льготной ипотеке увеличили с 7% до 12%. Поднять ее предложил вице-премьер Марат Хуснуллин 23 марта. При этом семейную ипотеку под 6% для семей с детьми, сельскую ипотеку под 3% и дальневосточную ипотеку предлагалось оставить на прежних условиях.



Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин поддержал идею Хуснуллина. «Давайте сделаем это, согласен», — заявил он, добавив, что 12% — это почти в два раза ниже рыночной ставки.



— Что важно: при предыдущей ключевой ставке 9,5% ставка льготной ипотеки составляла 7%. Сейчас в условиях повышения ставки ЦБ до 20% ставка льготной ипотеки — 12%, то есть мы даже расширяем поддержку ипотечного кредитования, чтобы поддержать граждан, желающих приобрести новое жилье, — объяснял Хуснуллин.



Также увеличиваются лимиты программы. Сумма кредита в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличивается в четыре раза — с 3 до 12 миллионов рублей, а в остальных регионах в два раза — с 3 до 6 миллионов.



За сохранение льготной ипотечной программы неоднократно высказывался президент Татарстана Рустам Минниханов. Он предлагал распространить ее на индивидуальное жилье. По его мнению, это помогло бы сдержать рост цен на первичном рынке.



Татьяна Демина