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Мишустин: российской экономике потребуется хотя бы полгода, чтобы перестроиться после санкций

15:05, 07.04.2022
Мишустин: российской экономике потребуется хотя бы полгода, чтобы перестроиться после санкций
Фото: government.ru

Российской экономике потребуется хотя бы полгода, чтобы перестроиться после санкций. Такой прогноз дал премьер-министр России Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Государственной думы.

— Экономике нужно время, чтобы перестроиться. Хотя бы полгода при таком ударе. Любые предложения по делу принимаются, — заявил председатель российского правительства.

По словам премьер-министра, в отношении России введено уже свыше 6 тысяч санкций. Количество ограничений превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны, обратил внимание он.

Фото: government.ru

В марте министр экономического развития России Максим Решетников предупредил, что из-за западных санкций отечественную экономику ожидает «достаточно существенная встряска». Ее стране пока только предстоит пройти.

Перед этим Банк России сообщил, что национальная экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки. Она будет сопровождаться «временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг».

Татьяна Демина
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