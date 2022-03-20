Решетников предупредил, что российской экономике предстоит встряска из-за санкций

Фото: Максим Платонов

Министр экономического развития РФ Максим Решетников предупредил, что из-за западных санкций отечественную экономику ожидает «достаточно существенная встряска». Ее стране пока только предстоит пройти.



— Но при всем при этом возможности для роста и развития точно есть. Много рынков останется открытыми. Более того, запас прочности российской экономики велик, — заверил Решетников.

Из-за санкций впереди у российской экономики период адаптации, пишет ТАСС. Придется перестроить многие процессы, сказал глава Минэкономразвития РФ.

18 марта Центральный банк РФ сообщил, что российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки. Она будет сопровождаться «временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг».



Татьяна Демина