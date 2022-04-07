Мишустин заявил, что правительство России против признания криптовалюты средством расчета, или деньгами

Правительство России выступает против признания криптовалюты средством расчета, или деньгами. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе.

— Криптоактивы, или цифровые финансовые активы, — это не простые инструменты, к ним нужно относиться достаточно аккуратно. Но первое — мы против признания криптовалюты средствами для расчета, или деньгами. Здесь мы солидарны, разделяем позицию Центрального банка, — высказался Мишустин.

По мнению председателя Кабмина России, над регулированием криптовалюты требуется серьезно поработать. Мишустин добавил, что больше 10 миллионов молодых россиян открыли криптокошельки и перевели на них свыше десятка триллионов рублей.

В феврале правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Их оборот будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов.

Напомним, что Банк России выступал за полный запрет оборота криптовалют и их майнинг на территории страны. Министр финансов РФ Антон Силуанов в свою очередь заявил о невозможности такого шага, так как для этого пришлось бы запретить интернет.



Татьяна Демина