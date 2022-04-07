Минниханов и Файзуллин обсудили меры поддержки строительства и ЖКХ

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Москве сегодня встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

На встрече они обсудили актуальные вопросы развития строительного комплекса и поддержку республиканских проектов. Затем Минниханов и Файзуллин провели совещание, где шла речь о предложениях, подготавливаемых комиссией Госсовета России по строительству, ЖКХ и городской среде в части поддержки отрасли. Президент Татарстана является главой этой комиссии.

На совещании также обсуждались меры поддержки жилищного строительства, благоустройства и коммунального обслуживания.

31 марта Минниханов в ходе рабочего визита в Сенегал встретился с главой страны Маки Саллом. На встрече президенты обсудили итоги визита делегации Татарстана в Сенегал, а также планы по дальнейшему развитию. Оба сошлись во мнении, что держащийся последние два года товарооборот между странами на уровне $2 млн является низким показателем. Существует потенциал к росту.

Дарья Акимова