Минниханов: есть потенциал к росту товарооборота между Татарстаном и Сенегалом

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Сенегал встретился с главой страны Маки Саллом. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

На встрече президенты обсудили итоги визита делегации Татарстана в Сенегал, а также планы по дальнейшему развитию. Оба сошлись во мнении, что держащийся последние два года товарооборот между странами на уровне $2 млн является низким показателем. Существует потенциал к росту.

Минниханов поблагодарил Салла за возможность посетить Сенегал. Он отметил важность поиска надежных партнеров для Татарстана. По словам президента, в Сенегале созданы благоприятные условия для инвесторов и это хороший хаб, чтобы двигаться дальше в другие страны Западной Африки.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Накануне Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сенегал. В состав татарстанской делегации вошли министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов, мэр Казани Ильсур Метшин, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и другие.



Товарооборот Татарстана с Сенегалом по итогам 2021 года составил $1,76 млн. По словам Минниханова, большие перспективы в работе с этой африканской страной у республики есть в сфере машиностроения, нефтехимии, сельского хозяйства и инновационных отраслей.



Дарья Акимова