Татарстан выделит на строительство четвертой очереди Вознесенского тракта 4,4 миллиарда рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На строительство четвертой очереди участка Вознесенского тракта в Казани от проспекта Победы до автомобильной дороги М-7 «Волга» в Советском районе города и Пестречинском районе Татарстана потратят 4,4 млрд рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Средства выделяются из бюджета республики на три года — с 2022-го по 2024-й. На текущий год бюджетом предусмотрено ровно 500 млн рублей, на два последующих года — по 1,9 млрд рублей. Срок выполнения работ определен датой 25 ноября 2024 года.

Заказчик — ГКУ «Главтатдортранс». Подать заявку на участие в тендере можно до 22 апреля, подрядчика определят 26 апреля.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, строительство Вознесенского тракта началось летом прошлого года. В этом году в марте в Казани приступили ко второму этапу строительства.

Ранее Татарстан выделял по 4,4 млрд рублей на строительство первой и третьей очередей Вознесенского тракта.

Маргарита Головатенко