В Казани утвердили план празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Максим Платонов (архив)

Исполком Казани утвердил план по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, соответствующее постановление опубликовано в сборнике мэрии города.

Документом утверждается состав организационного комитета для подготовки к празднованию Дня Победы, а еще перечень мест проведения посвященных этому основных мероприятий.

Мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, в этом году пройдут на площади Тысячелетия, площади Свободы, стадионе «Ак Барс Арена», в парке Победы и других парках и скверах Казани по отдельному плану.



В плане мероприятий 33 пункта, такие как благоустройство и оформление улиц, организация временного ограничения движения общественного транспорта, проведение благотворительных акций для оказания помощи ветеранам войны, приведение в порядок братских и индивидуальных могил, организация праздничных торжеств и др.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя исполкома Казани Гузель Сагитову.

Фото: realnoevremya.ru

На услуги по организации и проведению торжественных мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов в Казани потратят 41,8 млн рублей.

Запланирована дневная концертная программа продолжительностью не менее двух часов, а также ночная, рассчитанная минимум на пять часов. Выступят детские танцевальные коллективы, подростковые и взрослые коллективы, хор и так далее.

Маргарита Головатенко