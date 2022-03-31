На празднование в Казани 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне направят 41,8 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На услуги по организации и проведению торжественных мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Казани потратят 41,8 млн рублей. Такой тендер размещен на сайте госзакупок.



Запланирована дневная концертная программа мероприятия продолжительностью не менее двух часов, а также ночная, рассчитанная минимум на пять часов. Выступят детские танцевальные коллективы, подростковые и взрослые коллективы, хор и так далее.

Подрядчику необходимо организовать профессиональную видео- и фотосъемку мероприятия, а также обеспечивать общественный контроль и информирование на время подготовки и проведения мероприятия с привлечением контролеров-распорядителей.

Торжественные мероприятия в честь Дня Победы пройдут в КРК «Пирамида», на Площади Тысячелетия и в парке Победы. В акватории Казанки возле Кремлевской дамбы вечером запустят праздничный салют, который будет длиться не менее четырех минут. На Арском, Архангельском кладбищах и в Парке Победы пройдут мемориальные мероприятия.



Фото: Максим Платонов (архив)

Проведение мероприятий запланировано на 9 мая 2022 года. Заказчик — Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани. Подать заявку можно до 8 апреля, исполнителя определят 12 апреля.

Каким был в Казани День Победы — 2021 — смотрите в видео от «Реального времени».

Маргарита Головатенко