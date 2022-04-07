Посол Антонов назвал санкции против банков прямым ударом по россиянам

Санкции США против Сбербанка и Альфа-банка являются прямым ударом по гражданам России. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.



— Безостановочные санкционные выпады администрации демонстрируют истинные стремления США. Пример — ограничения против Сбербанка и Альфа-банка, где большинство россиян хранят свои сбережения, — приводит слова Антонова RT.

Антонов считает, что новые рестрикции США наносят ущерб мировой экономике и подрывают возможности зарубежных партнеров взаимовыгодно сотрудничать с Россией.

Фото: realnoevremya.ru

В среду США расширили ограничения против России, включив в санкционный список 18 физических лиц и десятки компаний, в том числе связанных со Сбербанком и Альфа-банком. Власти США ввели санкции в отношении государственных лиц России.

Маргарита Головатенко