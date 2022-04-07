В российских каталогах MyBook и «ЛитРес» станут недоступны книги о Гарри Поттере

Книги о Гарри Поттере авторства писательницы Джоан Роулинг станут недоступны для покупки в каталогах российских сервисов MyBook и «ЛитРес» по требованию правообладателя. Об этом сообщает «Интерфакс».

На сервисе «ЛитРес» книги можно купить до пятницы включительно. Серия о Гарри Поттере исчезнет с полок «ЛитРес» 8 апреля в 23:59.

Фото: pixabay.com

В сервисе MyBook сообщили, что если пользователь уже читает книгу этой серии, то она будет доступна для дочитывания в течение месяца. Однако «функция дочитывания книг о Гарри Поттере может быть выключена в MyBook в любой момент по инициативе правообладателя».

В начале апреля стало известно, что в Лондоне национальная галерея изменила название картины Эдгара Дега «Русские танцовщицы» на «украинские».



В начале марта главный редактор журнала Fitzroy Magazine и телеграм-канала RealFitzroy Кирилл Бенедиктов изучил феномен «культуры отмены» и проследил, как Россия становится ее жертвой. Все подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина