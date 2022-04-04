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Национальная галерея в Лондоне переименовала «Русских танцовщиц» Дега в украинских

03:32, 04.04.2022
Национальная галерея в Лондоне переименовала «Русских танцовщиц» Дега в украинских
Фото: nationalgallery.org.uk

В Лондоне национальная галерея изменила название картины Эдгара Дега «Русские танцовщицы» на украинских. Информация опубликована на сайте галереи.

Как пишет The Guardian, название этой картины было предметом постоянного обсуждения в течение многих лет и освещалось в научной литературе, но в течение последнего месяца ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации.

Фото: скриншот

Представитель галереи заявил, что сотрудники музея сочли нынешний момент подходящим для обновления названия картины, чтобы отразить ее тему.

На полотне изображены танцовщицы из Восточной Европы, которые посетили Францию в 90-х годах XIX века и выступали в Мулен Руж и Казино де Пари.

В начале марта главный редактор журнала Fitzroy Magazine и телеграм-канала RealFitzroy Кирилл Бенедиктов изучил феномен «культуры отмены» и проследил, как Россия становится ее жертвой. Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
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