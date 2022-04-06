Псаки заявила, что Байден по-прежнему не стремится к конфликту с Россией

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Президент США Джо Байден по-прежнему не стремится к конфликту с Россией, его высказывания о готовности пойти на войну не означают какого-либо изменения курса страны. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— У него нет намерений направлять войска или вести боевые действия между силами США и России, — приводит ТАСС ее слова.

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В конце марта Байден заявил, что американские силы находятся в Европе не для вовлечения в конфликт с Россией, а для защиты НАТО. По его словам, у США есть священное обязательство, согласно статье 5 устава НАТО, защищать каждый дюйм территории альянса в полную силу своих коллективных возможностей. Он отмечал, что россияне — не враги США.



Татьяна Леухина