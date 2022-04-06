Псаки заявила, что США поставили Россию перед выбором между дефолтом и истощением

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США с помощью санкций хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и расходованием валютных резервов, которые у нее остаются, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.



По ее словам, у России нет неограниченных ресурсов. Учитывая санкции, России «придется выбирать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом», — приводит ее слова «РИА Новости».

Она считает, что санкции уже демонстрируют свою эффективность, поставив российскую финансовую систему «на грань коллапса».

Фото: pxhere.com

Псаки заявляла, что очередной пакет санкций, который планируется обнародовать 6 апреля, будет включать запрет на новые инвестиции в Россию. Новые ограничительные меры США против России коснутся членов правительства, финансовых институтов и предприятий.

Маргарита Головатенко