В Госдуму внесли законопроект о зеркальном ответе на действия стран, запрещающих российские СМИ

В Госдуму внесли законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих и запрещающих российские СМИ. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, генерального прокурора России или его заместителей предлагается наделить полномочиями на принятие решения о запрете на территории страны деятельности иностранного СМИ, если будет установлен факт принятия враждебных решений иностранными государствами в отношении российских СМИ.

Также на основании требования генпрокурора или его заместителей регистрация СМИ в России может быть признана недействительной, что влечет за собой запрет на деятельность СМИ и прекращение аккредитации корреспондентов. Такое требование может поступить как в отношении российских, так и в отношении иностранных СМИ.

После начала спецоперации РФ на Украине ряд стран запретили вещание телеканалов RT на своей территории. ЕС ввели санкции против российских журналистов Аркадия Мамонтова, Романа Бабаяна, Ольги Скабеевой, Антона Красовского.

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На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введенные в отношении него санкции, заявив, что это так же ужасно, как санкции против СМИ.



Татьяна Леухина